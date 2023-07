Il rap di Clementino | il calore di Benevento | chiusura col botto per il Bsv VIDEO

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Oltre 50 tappe di un tour che ha toccato ogni luogo possibile e immaginabile. E il percorso ha portato fino a. Il regalo che Antonio Caruso ha voluto fare per chiudere al meglio l’esperienza delsport Village.ha trascinato il pubblico di piazza risorgimento in un mix di vecchi successi e nuove uscite. Il risultato era garantito. Divertimento, pubblico mai fermo e adrenalina a mille, nonostante il gran caldo La ‘Iena White’ si è presentata in grande stile, anticipato dai rapper sanniti Danny, Tamburo e Shark Emcee, che hanno riscaldato il pubblico beneventano coi propri pezzi. Poi l’arrivo di. Band spettacolare, un Gregorio Rega in formissima e la Iena che ha trascinato con le sue hit.ha chiuso il ...

Bari perde un pezzo del panoramacittadino contemporaneo. Nico Antonacci , per tutti Walino , è morto all'età di 42 anni dopo una ...poi proseguire con la propria carriera al fianco di......alla capacità di Guè di riuscire ancora una volta a spingersi ancora più in là traghettando il... [ TUTTE LE INFORMAZIONI ]a Porta di Roma 'Iena White' è in arrivo a Porta di Roma. Il ...Lunedì 24 luglio alle 21 , sempre in piazza Marina Grande, arriva invece, una delle iconepiù celebri d'Italia, in un concerto gratuito da tutto esaurito. SCARICA IL PROGRAMMA ⇓ -...

Sulla scena musicale rap, aveva spopolato portando il dialetto barese, collaborando con Clementino fino al 2012 e poi con il progetto dei Bari Jungle Brothers. Il cordoglio di amici e fan sui social ...Vita e Opere di Nico ‘Walino’ Antonacci Nico ‘Walino’ Antonacci, voce potente e autentica del rap baresi, ha detto addio al mondo a 42 anni. Walino era noto per ...