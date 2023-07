Il Psg su Lloris | il portiere è tentato dal ritorno in Francia Rmc Sport

(Di lunedì 17 luglio 2023) Hugopotrebbe tornare in. Suldel Tottenham c’è l’interesse del Psg e il numero uno è intrigato dal progetto. Rmc, che dà la notizia, lo definisce “sedotto” dall’idea francese. “Hugopuò tornare in? Ad ogni modo il Psg ha preso informazioni sul36enne ma per il momento non c’è nulla di concreto e il club della capitale non è andato oltre. Tuttavia Hugoè aperto all’idea di unirsi a Parigi. È sedotto dal progetto. Tuttavia ci sono diversi portieri nella short list, tra cui Yassine Bounou come rivelato da Rmc. Il club della capitale sta cercando un sostituto in Gianluigi Donnarumma”. Suc’è stata una manifestazione di interesse anche dell’Inter, che però è più vicina a ...

... HugoLa giornata di calciomercato di oggi lunedì 17 luglio: Ore 18:30 - ilha chiesto informazioni perSecondo Rmc Sports il Paris avrebbe chiesto delle informazioni per trattare ......è previsto un nuovo contatto tra Milan e Valencia per Musah 10.10 - Xavi Simons rientra al. La ... 18.45 - Come riportato da un comunicato ufficiale apparso sul sito del Tottenham, Hugoè ...... il brasiliano è ad un passo dal Fenerbahçe.19.19 - Tottenham,non rientra tra i convocati ... fissata in 20 milioni di euro.8.40 - Ilguarda alla Serie A per sostituire Mbappe: oltre a ...

Gigio Donnarumma potrebbe terminare la sua esperienza al PSG e fare ritorno in Serie A, ma nel suo futuro non c'è la Juve.Si intensificano le voci che vorrebbero il PSG alla ricerca di un estremo difensore: il nome nuovo è quello di Bounou del Siviglia. Quella del portiere sembra essere diventata una delle priorità di me ...