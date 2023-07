Il Piano Mattei e l’interesse internazionale intorno ad esso. Come sta cambiando il rapporto con il Nordafrica

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 17 luglio 2023) Domenica appena trascorsa ancora una volta è stata tempo di una trasferta non vacanziera della premier Meloni in Tunisia. Lì ha incontrato la Commissaria Von der Leyen e il premier olandese Rutte. Nel pomeriggio, tutti Insieme sono stati ricevuti dal Premier di quel paese, Saied. L’incontro era stato organizzato dalla Premier italiana e non è un particolare di scarso rilievo. Il, che la vede sostenitrice convinta, sta assumendo sempre più interessee sarà bene approfondire l’argomento, partendo dal tempo che fu, ovvero da oltre mezzo secolo fa. Scavalcando a piè pari, per quanto sia stata importante, la parentesi della Presidenza, talvolta non proprio lineare, ma comprensibile in base all’affermazione “à la guerre comme à la guerre”, tutto quanto l’Eni ha fatto e sta facendo negli ...