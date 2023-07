Il petrolio è in calo a New York a 74 | 41 dollari

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ilè ina New, dove le quotazioni scendono dell'1,34% a 74,41al barile. . 17 luglio 2023

Ilè ina New York, dove le quotazioni scendono dell'1,34% a 74,41 dollari al barile. . 17 luglio 2023I prezzi al consumo sono aumentati annualmente del 3%, il dato piu' basso dal marzo 2021, in... IlWti al Nymex perde l'1,33% a 74,42 dollari al barile, con il rallentamento della ...Lievedel(Light Sweet Crude Oil), che scende a 74,66 dollari per barile. Aumenta di poco lo spread , che si porta a +171 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il ...

Petrolio in calo dell'1% a 74,68 dollari al barile QUOTIDIANO NAZIONALE

Il petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni scendono dell'1,34% a 74,41 dollari al barile.(Teleborsa) - Seduta negativa per le principali borse europee, mentre la piazza di Milano si posiziona poco sotto la linea di parità. A penalizzare i mercati continentali concorre a performance negati ...