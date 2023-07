Il pesto di fiori di zucca dietetico e con poco olio Fatelo così | ha solo 170 Kcal!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 17 luglio 2023) Come ben sappiamo esistono varie ricette per preparare unspeciale e sfizioso. Se hai voglia di undiverso dal solito e delicato puoi provare a realizzare ildidie mandorle. Questosarà decisamente gustoso sul palato. In più sarà perfetto da mangiare anche per chi segue un determinato regime alimentare. È chiaro che ilpuò essere spalmato sul pane o può essere perfetto per condire un buon piatto di pasta. Se invece si desidera conservarlo si può semplicemente trasferirlo in un barattolo di vetro e riporlo in freezer o in frigo. La scelta spettaa noi. Bene ora non resta che darvi gli ingredienti e mostrarvi il procedimento.didie ...