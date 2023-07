Il nuovo Suv statunitense pronto a monopolizzare il mercato europeo | prezzi competitivi e qualità altissima | lo vogliono tutti

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 17 luglio 2023) Dagli Stati Uniti èsbarcare anche da noi un Suv daiultre. Gli automobilisti europei non vedono l’ora. Ildei Suv negli ultimi anni ha visto una crescita non indifferente. Sono molte le case automobilistiche che provano, attraverso nuove soluzioni esempre più, ad ingolosire i palati degli automobilisti. Dagli Stati Uniti, che tra stereotipo e realtà sono sempre stati la patria delle macchine ‘grandi’, arrivano nuove soluzioni che possono certamente fare gola al. In particolare a breve dovrebbe arrivare unSuv in grado di uniree prezzo competitivo. Stiamo parlando del modello R2 della Rivian. La Rivian è un’azienda automobilistica ...