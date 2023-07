Il Napoli studia un’altra operazione alla Caprile | occhi sulla stella della Nazionale U20

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ildel futuro prende forma, la nuova linea guidadirigenza: si punta a calciatori giovani, forti ed italiani Con il ritorno ufficiale di Gollini in azzurro, arrivato a Dimaro nella giornata di ieri, ilavrebbe chiuso la situazione legataportaprossima stagione. Tuttavia, gli azzurri stanno per chiudere per il portiere del futuro: Elia. L’estremo difensore classe 2001, quest’anno grande protagonista col Bari arrivato sinofinale play off di Serie B, sarà acquistato dala titolo definitivo e poi girato in prestito all’Empoli per sostituire Vicario.trattativa: sarà acquistato dale poi girato in ...