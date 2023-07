(Di lunedì 17 luglio 2023) A Taipei e dintorni hanno iniziato a prendere sul serio la guerra in. Al punto che le autoritàesi avrebbero iniziato a considerareunla strategia – fin qui rivelatasi efficace - adottata da Kiev per arginare l'avanzata di Mosca. InsideOver.

In spalla spazio all'analisi del no di Biden all'ingresso dell'nella Nato ('Biden e la ... 'Opposizione sveglia! Non si batte più Meloni con il25 aprile', titola il direttore nel fondo. ...L'invasione russa dell', l'estrema volatilità dei prezzi delle materie prime energetiche, l'... favoriscono la nascita di varianti nuove rispetto alnegoziale tradizionale, consentendo ...... l'insicurezza causata dalla pandemia e l'invasione russa dell'hanno trasformato ... non solo in termini di investimenti e importazioni di materie prime, ma anche comedi sviluppo ...

Il modello Ucraina per Taiwan: come cambia la difesa contro la Cina Inside Over

Il New York Times, importante voce del giornalismo internazionale, ha pubblicato un articolo sulla guerra in Ucraina a proposito della controffensiva guidata dalle truppe di Kiev. Ebbene, secondo i da ...Il solito Lavrov in versione rockstar al vertice ASEAN a Jakarta dove c'era anche Blinken ("a cui nessuno badò", per continuare con le citazioni manzoniane), ma in realtà parliamo di F-16. Lavrov comu ...