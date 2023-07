Il Milan ha fretta di chiudere per Musah | c’è fiducia

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ilsta accelerando percon il Valencia per Yunus: per l’americano c’è didisui 20 milioni Ilè scatenato sul mercato, fin qui chiuso un acquisto a settimana e nello specifico in questa gli arrivi potrebbero essere addirittura due. I rossoneri stanno accelerando percon Yunus, centrocampista americano del Valencia. Come riportato da Calciomercato.com Furlani intende migliorare sensibilmente questa proposta ma solo sui bonus per arrivare a un massimo di 19/20 milioni: c’è grandein casa rossonera. Obiettivo dil’operazione entro venerdì, giorno della partenza della squadra per la tournée negli Stati Uniti. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...

tanto da aprire alle ipotesi Milan e Juventus , ha deciso di far saltare la trattativa per il suo ... Dall'altra la Juventus dovrà fare in fretta se vuole davvero rimpiazzare Dusan Vlahovic con Lukaku ...José Mourinho ha fretta, vuole Alvaro Morata a Roma. Anzi in Portogallo, all'inizio del ritiro. L'attaccante pure ... lo spagnolo è diventato uno dei più corteggiati sul mercato, perché dopo il Milan anche l'Inter e ultima la Juventus si sono interessate al centravanti spagnolo

