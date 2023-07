Il mancato rinnovo dell’accordo sul grano rischia di far esplodere l’insicurezza alimentare in Africa

Ildella Black Sea Grain Initiative può infiammare i prezzi e aumentare l'insicurezza alimentare. Soprattutto in uno dei continenti più esposti all'export di Mosca e Kiev, l'Africa L'...Ildella 'Black sea grain initiative', l'accordo sull'esportazione del grano ucraino firmato nel luglio 2022, significa che milioni di bambini in più in tutto il mondo dovranno affrontare ...Prime reazioni sul mercato alla notizia deldell'accordo tra Russia e Ucraina per consentire l'export di grano, sinora in vigore. I prezzi delle futures sul grano registrano un aumento di oltre il 4%. Senza la proroga dell'...

Prezzo del grano in aumento dopo il mancato rinnovo dell’accordo Mosca-Kiev Il Fatto Quotidiano

Il mancato rinnovo della “Black sea grain initiative”, l’accordo sull’esportazione del grano ucraino firmato nel luglio 2022, significa che milioni di bambini in più in tutto il mondo dovranno affront ...Ucraina: Save the Children, milioni di bambini in più nel mondo a rischio fame a causa del mancato rinnovo del corridoio del grano nel Mar Nero. L’interruzione delle forniture di cereali può far ...