Il legame tra l’attuale ondata di calore e i cambiamenti climatici di origine antropica

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 17 luglio 2023) A maggio e nella prima metà di giugno eravamo preoccupati per le piogge torrenziali, che hanno in parte mitigato la crisi idrica dovuta a un anno e mezzo di siccità. Ora, invece, siamo nel cuore di un’diinsopportabile, contraddistinta da temperature superiori ai quaranta gradi e picchi che sfioreranno i cinquanta (sono attesi circa quarantotto gradi in alcune zone della Sardegna). Stiamo facendo i conti con i due estremi della crisi climatica, che non conosce morbide e prevedibili vie di mezzo. Settimana scorsa è stato il turno dell’anticiclone africano Cerbero, mentre ora siamo costretti a subire Caronte. Sedici città italiane sono da bollino rosso, scatta l’allerta incendi e l’afa non sembra conoscere freni. Mentre la presidente del consiglio Giorgia Meloni partecipa ai comizi di Vox strizzando l’occhio ai negazionisti ...