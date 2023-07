Il legale di Leonardo La Russa | “Ha consegnato subito cellulare e sim | sono stati i pm a decidere cosa acquisire”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Il difensore diApache Lainterviene con una nota per spiegare la modalità della consegna dello smartphone agli inquirenti avvenuta venerdì scorso dopo il decreto di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria. Una dichiarazione finalizzata a mettere in evidenza “la totale collaborazione” del terzogenito del presidente del Senato, Ignazio La, indagato per violenza sessuale dopo la denuncia-querela della vittima. “Posso tranquillamente confermare cheLaalla richiesta di esibire e consegnare il, benché detenuto in quel momento dalla mamma, si è attivato per poterlo consegnare immediatamente alla mia presenza”, ha spiegato l’avvocato Adriano Bazzoni. Ilha poi precisato cheha ...

Lo dice l'avvocato Adriano Bazzoni, difensore del figlio di Ignazio La Russa,La Russa indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'ex compagna di liceo. Leggi anche Caso figlio La ...Ascoltato stamani, 17 luglio, dalla commissione comunale Controllo e garanzia guidata da... siano i fondi necessari per far fronte alla trattativacon la Perrella. Una volta che i ...Per avere la sim, intestata allo studiodel padre di, il presidente del Senato Ignazio La Russa, la Procura sarebbe obbligata a chiedere alla Giunta per le autorizzazioni di Palazzo ...

I legale di Leonardo La Russa: “Ha consegnato subito cellulare e sim, sono stati i pm a decidere cosa… Il Fatto Quotidiano

È stata la Procura di Milano a decidere di restituire la Sim perché è intestata allo studio legale di cui fa parte come avvocato Ignazio La Russa ed è ritenuta protetta da immunità parlamentare ...La famiglia della 22enne che ha presentato la denuncia per violenza sessuale contro Leonardo La Russa insiste per l'esame della sim.