Il legale di La Russa smonta le bufale | subito consegnati cellulare e sim La collaborazione è massima

(Di lunedì 17 luglio 2023) Dopo giorni di speculazioni, allusioni, polemiche sui media e sui social scopriamo daldel figlio di Lache il ragazzo ha consegnato siache sim all’autorità giudiziaria. E dunque tutte le polemiche innescate da articoli sulla stampa erano, come solitamente usa dalle parti della sinistra, pretestuose e infondate. Le polemiche social e il tweet di Carofiglio Sul tema, tra i primi, era intervenuto Gianrico Carofiglio, ex magistrato e ex senatore del Pd, su Twitter: “Ildi Apache pare non sia stato sequestrato: il padre è parlamentare, il telefono potrebbe essere suo, per sequestrarlo serve un’autorizzazione del Senato. Nulla vieta però di consegnareil telefono agli inquirenti per chiarire. Se non c’è nulla da nascondere…”. E di qui infiniti ricami, sempre sulla ...

'Posso tranquillamente confermare che Leonardo La Russa alla richiesta di esibire e consegnare il cellulare, benché detenuto in ... Sim che al momento non è stata sequestrata in quanto è intestata allo studio dei La Russa. 'Di sicuro la collaborazione del ragazzo e della famiglia è stata totale ed esplicitamente apprezzata.

