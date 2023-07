Il gruppo Wagner ammaina le bandiere | al via lo smantellamento della base principale in Russia

Leggi su open.online

(Di lunedì 17 luglio 2023) Procede spedito, in, lodelle strutturemilizia, a lungo «braccio armato» ufficioso del Cremlino per compiere il lavoro sporco in molti teatri di guerra, fino a quello chiave ucraino, ma caduta in disgrazia dopo la rivolta (fallita) guidata dal leader Yevgeny Prigozhin contro le stesse autorità di Mosca. Secondo quanto riportano gli stessi mercenari su Telegram, infatti, è stata avviata la smobilitazione del centro di addestramento dela Molkino, nel sudovest. Quella che è stata per anni laoperativa deldovrebbe chiudere del tutto entro il prossimo 30 luglio. In un video, pubblicato per primo dal canale Unloading, si ...