Il giovane Montalbano | trama e cast di Ritorno alle origini | stasera su Rai1 in replica

(Di lunedì 17 luglio 2023) Eccodi, la terza puntata de Il, insu21:25. Ilsi prepara a tenere compagnia al suo pubblco per un altro lunedì.su21:25 verrà trasmesso inl'episodio, il terzo della prima stagione. Andato originariamente in onda nel marzo 2012, l'episodio è tratto dai racconti(nella raccolta La prima indagine di) e Pezzetti ...

Ilsi prepara a tenere compagnia al suo pubblco per un altro lunedì. Stasera su Rai1 alle 21:25 verrà trasmesso in replica l'episodio Ritorno alle origini , il terzo della prima ...Guida tv di lunedì 17 luglio: i programmi della sera Rai 1 18:45 - Reazione a catena 20:00 - Tg1 20:30 - Techetechete' 21:25 - Il- Ritorno alle origini 23:30 - Cose Nostre 00:40 - ...I programmi in chiaro Il, ore 21:25 su Rai 1 Michele Riordino nella serie prequel sul famoso Commissario. Che Todd ci aiuti, ore 21:20 su Rai 2 Comedy - drama in cui un'...

"Il giovane Montalbano", nella terza puntata il primo incontro tra Salvo e Livia Io Donna

Stasera su Rai 1 la replica della serie con Michele Riondino. Nel nuovo episodio, l'inizio della travagliata storia d'amore tra il commissario e l'architetto ...Ecco i consigli della redazione di LiveUnict su cosa guardare stasera in tv. Nel palinsesto interessanti film e fiction da non perdere.