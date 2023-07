Il giornalista Rai Leonarduzzi | l’altra sospensione per sessismo e il caso degli auguri a Hitler | «Su di me falsità | ho fatto stupidaggini» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 17 luglio 2023) Non è la prima volta che il telecronista Leonardo Leonaruzzi è protagonista di uscite ingiustificabili ai microfoni di Rai Sport, dopo quella dei Mondiali di tuffi in Giappone. Proprio lui nel 2020 era stato protagonista di un’altra battuta sessista, quando stava commentando il rally di Monza vinto dal pilota francese Ogler, che aveva festeggiato il suo settimo Mondiale davanti all’estone Ott Tanak. In quell’occasionesi mise a giocare con il cognome di quest’ultimo e disse durante la diretta: «mI hanno detto una battutaccia, mi vogliono far vincere cento euro se la dico… Dona nanak, tutta Tanak». Già allora la Rai dovette chiedere scusa esi beccò una. Ancora oggi ilricorda intervistato dall’Ansa: «Nel 2020 feci una stupidaggine che pagai con cinque giorni di ...