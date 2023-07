Il Gf Vip senza trash | ecco i primi nomi dopo la cura di Pier Silvio

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 luglio 2023) Benedicta Boccoli e Brigitta Boccoli potrebbero far parte della nuova edizione del Grande Fratello vip. L'indiscrezione viene "battuta" da Tv Blog e si torna a parlare di totolegati al Grande Fratello vip. Le due attrici non saranno le uniche star della prossima edizione, che sarà nuova per contenuti e scelte editoriali. Addio pseudo vip, addio influencer:Berlusconi, infatti, ha deciso di tornare a quello che era il Grande Fratello vip di qualche anno fa. Nella casa di Cinecittà soltanto personaggi televisivamente forti e i bellocci muscolosi o le super modelle del mondo della Rete potrebbero trovare la porta chiusa. Il reality show di Canale5, poi, non durerà sette mesi, ma tornerà al suo classico trimestre televisivo. Insomma, si tratta di una vera inversione di tendenza che porterà linfa alla nuova edizione. ...