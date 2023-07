Il Genoa va di fretta | accelerata per Mateo Retegui

Intervenuto ai microfoni di Primocanale , Andres Blazquez ha parlato delche verrà e del mercato che il club rossoblu prova a sostenere. L'amministratore delegato, ...e non abbiamo alcuna. ...... per seguire da vicino la prima amichevole prestagionale del suo, l'amministratore delegato ... Non devono preoccuparsi di nulla, abbiamod'intervenire ma non deve esserciperché ...Per l'innesto di forze fresche non c'è però alcunaed è probabile che la dirigenza rossoblù ... Come ogni costruttore che si rispetti ilsembra aver voluto lasciar per ultima la parte più ...

Genoa, non avere fretta: non si può sbagliare nella scelta del ... Telenord.it

L'amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez, ha parlato direttamente dal ritiro estivo di Moena, facendo il punto sul mercato del Grifone, confessando l'interesse per l'attaccante azzurro Mat ...L'annoso problema del Genoa è quello di trovare un attaccante che faccia al caso della truppa allenata dal tecnico Alberto Gilardino. Tani i nomi che sono stati accostati ai ...