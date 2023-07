Il conduttore della BBC che ha paura dei serpenti ma comunque dà la notizia a modo suo di un enorme pitone catturato in Florida – Il video

(Di lunedì 17 luglio 2023) Un giornalista è giornalista fino all’ultimo. Anche quando deve dare unascomoda, anzi scomodissima se si ha la fobia dei. Il giornalistaBBC Ben Thompson – che non ama i rettili – ha dovuto presentare un servizio su unin. Ci è riuscito, a suo, scusandosi con il pubblico ed evitando di guardare nello schermo le immagini che scorrevano durante il lancio. Il filmato è diventato virale lunedì, dopo essere stato condiviso dalla collega Clare Casey, giornalistastessa emittente. «Informare, educare e divertire, dicevano», ha poi twittato Thompson rilanciando il coraggioso momento. @BBCNews pic.twitter.com/u5qELKdKhO— Clare Casey (@clarelcasey1) July 17, 2023 Leggi ...

Il conduttore della BBC che ha paura dei serpenti ma comunque dà ... Open

