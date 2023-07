Il catechista e animatore della parrocchia accusato di atti sessuali su un 12enne a Gela

Leggi su open.online

(Di lunedì 17 luglio 2023) La procura diha chiesto il rinvio a giudizio di unfigura di spicco di unacittà. L’accusa è dinei confronti di un minorenne. Nel 2022 la presunta vittima ha testimoniato in un diverso procedimento penale a carico di un altro soggetto. Nell’occasione ha denunciato di aver subito abusi fin dall’età dei 12 anni e per altri sei. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti sulla base delle prime informazioni rese dalla presunta vittima, il minore, durante la frequentazione di una chiesa di, avrebbe conosciuto il formatore più grande di lui di dieci anni. Il catechiesta, sfruttando il suo ruolo educativo e di riferimento in ambitole, l’avrebbe indotto a compiere ...