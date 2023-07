Il Casaletto – Grotte Santo Stefano

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 17 luglio 2023) IlStrada Grottana, 9 – 01100– Viterbo Tel. 0761/367077 Sito Internet: www.il.it Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 11/14€, primi 12/14€, secondi 10/16€, dolci 7€ Chiusura: Lunedì e Martedì OFFERTA Ingresso in guida per questo interessante agriristorante che negli anni è diventato un punto di riferimento per il lavoro svolto sui prodotti del territorio, coniugandolo ad un approccio ecosostenibile e biologico. Gran parte delle materie prime utilizzate provengono dai venti ettari di proprietà, nei quali vengono allevati maiali allo stato brado e in cui si coltivano ortaggi e frutta; quello che non viene autoprodotto, invece, proviene da una ristretta cerchia di produttori locali selezionati e di provata qualità. Il menù è costituito da un numero ...