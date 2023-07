Il carteggio tra Berlinguer e monsignor Bettazzi fu l’inizio del dialogo tra cattolici e comunisti

... tirato in ballo pochi giorni fa in un servizio del Tg de La7 in cui si parla con un certo clamore di unsegretol'allora segretario di Stato del Vaticano Agostino Casaroli e il ...... con una distanza, a un dibattito di straordinaria importanza sul tema del rapportocattolici e comunisti, ma soprattutto sul tema della laicità (del partito e dello Stato) del dialogo,...Roma. La polemica risale a lunedì scorso. Il telegiornale de La7 ha rivelato l'esistenza di unrisalente al settembre del 1983l'allora cardinale segretario di Stato Agostino Casaroli e il padre spirituale della famiglia di Emanuela Orlandi , trasferito in Colombia da papa Wojtyla.

Giorgio Anelli e il prezioso epistolario tra Rilke e la poetessa Catherine Pozzi Il Fatto Quotidiano

Ho appreso la notizia della morte di Monsignor Luigi Bettazzi mentre terminavo di leggere un’intervista a Edgar Morin, un intellettuale poliedrico che ha sempre lavorato per una conoscenza capace di s ...L’emerito di Ivrea è morto a 99 anni. Era l’ultimo padre del Concilio Vaticano II ancora in vita. Negli anni ’70 passò alle cronache per l’inedito carteggio con il segretario del Pci, Enrico Berlingue ...