(Di lunedì 17 luglio 2023) Quando ormai vent'anni fa Mathieu Chabran lasciò Merrill Lynch insieme al suo collega Antoine Flamarion, lo presero per pazzo. "Crazy" scrisse persino il Financial Times. Due giova...

Il capitale e il soft power per far crescere le piccole eccellenze Il Foglio

Dalla Francia all’Italia, dove ha investito in 40 aziende: ecco Tikehau Capital, “gestore alternativo globale”, Parla il fondatore, Mathieu Chabran ...“La Società comunica inoltre di avere esercitato l’opzione di conversione che prevede la facoltà di regolare parte della Tranche 2023, per un importo non eccedente il 50% del controvalore complessivam ...