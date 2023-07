Il calciatore della Lazio Ciro Immobile denunciato per lesioni dall’autista del tram con cui si scontrò in aprile

... oltre tre mesi: ' Questo il fulcrodenuncia depositata dall'avvocato del macchinista nei confronti di Immobile. Da parte sua il, per motivi analoghi, ha chiesto all'Atac un ...Dopo la denuncia alla caserma dei carabinieriGarbatella il 56enne non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni: 'Non me la sento di parlare di quel giorno, non ho nulla da dire o da ......nerazzurro ha spinto i dirigenti interisti a portare a termine l'operazione dato che Juan Cuadrado viene visto come un giocatore ideale nel 3 - 5 - 2 dell'ex allenatoreLazio. Il...

Nati il 17 luglio: il calciatore Umberto Malvano, uno dei fondatori della Juventus Piero Abrate

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 - Il nuovo calciatore della Lazio è arrivato. Si sottoporrà a breve ai test fisici per poi aggregarsi al gruppo di Sarri ad Auronzo di Cadore. Oggi è ...Wanda Nara potrebbe avere la leucemia: dopo un ricovero d'urgenza, Mauro Icardi ha pubblicato su Instagram un post ...