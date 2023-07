Il Cairo | crolla un palazzo di cinque piani | 13 morti

Stando alle fonti locali ci sarebbe ancora una persona dispersa. Il crollo è avvenuto nel distretto di Hadayek al - Qubba della città egiziana. Le cause sono ancora da accertare ma alcuni testimoni ...I soccorritori stanno ancora scavando tra le macerie del condominio di cinque piani crollato a l, in Egitto, nel quartiere di Hadaeq el - Qubbah . Quattro, al momento, i sopravvissuti.Gran parte degli edifici nel centro delrisalgono al XIX e all'inizio del XX secolo e molti sono fatiscenti o in alcuni casi sono stati abbandonati. L'Egitto ha visto negli ultimi anni una ...

Egitto, crolla edificio a Il Cairo: almeno 9 morti - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Alla base del crollo la ristrutturazione di un appartamento al primo piano. Arrestati il proprietario, l'appaltatore e uno dei suoi dipendenti ...Alla base del crollo la ristrutturazione di un appartamento al primo piano. Arrestati il proprietario, l'appaltatore e uno dei suoi dipendenti ...