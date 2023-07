Identificato a Palermo un prezioso manoscritto autografo di Donizetti

(Di lunedì 17 luglio 2023) C’è grande emozione alla Fondazione Teatrodi Bergamo e al Conservatorio “Alessandro Scarlatti” diper unritrovamento nella biblioteca dell’istituzione siciliana: grazie al lavoro del ricercatore Edoardo Cavalli del Centro studiano legato al festival orobico, è stato individuato ildell’opera di GaetanoAlahor in Granata, composta tra il 1825 e il 1826 proprio per le scene palermitane. Le attività di ricerca che hanno portato al ritrovamento di questorientrano nell’ambito della programmazione #200, progetto che prevede la realizzazione annuale nel festivalOpera di un titolo del compositore che compie due secoli. ...

...in cd insieme al volume sulla storia del Conservatorio (Il Conservatorio di musica dinel ... Edoardo Cavalli haquesto prezioso manoscritto di Alahor in Granata, Candida Mantica ...... indicato già il 30 ottobre 1981 nell'anonimo pervenuto alla Questura e al Tribunale di. ... Risultava altresì che il DI SALVO era statosull'autovettura di VERNENGO Antonino fu ...... in quantoil 22 maggio 1981 unitamente a TINNIRELLO Lorenzo, ZASA Giuseppe e GRECO ... L'individuazione poi di Michele GRECO quale capo mafia di tuttatrova ampio ri scontro nelle ...

Trovato al Conservatorio di Palermo un manoscritto autografo di un'opera di Donizetti PalermoToday

Individuato nella biblioteca del Conservatorio. La scoperta di Edoardo Cavalli del centro studi Donizzzettiano ...E' stato individuato nella biblioteca del Conservatorio di Palermo il manoscritto autografo di Alahor in Granata, opera di Gaetano Donizetti scritto appositamente per il teatro Carolino (poi diventato ...