I veri numeri delle Ong | hanno soccorso 3 568 migranti su oltre 50mila salvati

(Di lunedì 17 luglio 2023) La firma del memorandum d'intesa tra Commissione Ue e Tunisia è, almeno sulla carta, un passo avanti notevole per bloccare le partenze didiretti in Italia. Il Paese governato da Kais Saied, infatti, è diventato in poco tempo la prima località di partenza dei barconi diretti in Italia. Dal primo gennaio di quest'anno, infatti, sono 42.773 (dato aggiornato al 14 luglio) i profughi arrivati sulle nostre coste dalla Tunisia. Una crescita esponenziale se raffrontiamo il dato di quest'anno con lo stesso periodo del 2022, quando erano solo 7.263 (32mila in tutto l'anno solare). Si tratta del 57% del totale deiche arrivano in Italia (75mila dal primo gennaio). Molti di più di quelli provenienti dalla Libia (28.825). Bisogna considerare che i tunisini sono pochi: 5.161. La maggior parte, infatti, sono ivoriani (9.104), guineani (8.862) ed ...