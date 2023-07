(Di lunedì 17 luglio 2023) Ovviamente è successo a tutti noi parecchie volte di trovarsi il percorso del marciapiede, della ciclabile, di mezza carreggiata, o peggio ancora dello scivolo, ostruito da un veicolo piazzato di traverso. Piazzato lì graniticamente per tutto il tempo che serve ai suoi occupanti a svolgere...

...Salotto dove avrà luogo la 'Notte dei' che si aprirà con la parata dei, una ... ideatoreprogetto originale rappresentato in prima esecuzione assoluta sul palco pescarese. L'......prodotto dalla Regione Abruzzo - Consiglio Regionale con un evento speciale dedicato alla Notte dei, l'antica pratica della pastorizia caratterizzata dalla migrazione stagionale......oramai ne sono al corrente anche i pastoriche, sovente, si allontanano dal vivere civile per diversi mesi. È però bene ribadire ancora la constatazione che segue: non c'è azione...

I Transumanti del Carapace Today.it

Arriva a Pescara la terza edizione di "La Transumanza che Unisce", il Festival prodotto dalla Regione Abruzzo con un evento speciale dedicato alla Notte dei Transumanti, l’antica pratica della pastori ...Cerreto Guidi sarà invasa, tra sabato e domenica, da oltre cento trattoristi. Arrivano da tutta la Toscana, ma anche da altre parti d’Italia, come è ...