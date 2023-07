I top 5 dei colpi del torneo | Musetti al primo posto

...l'uomo che ha battuto Novak a Wimbledon dopo tutti questi anni di dominio e averlo fatto al suo... "Lì non sono rimasto soddisfattomiei rovesci, poi chiaramente la volée sbagliata nel finale mi ...'Le 53.000 presenze nei tre giorni, in cui il meteo non ci ha dato una mano per le elevate temperature, evidenzia comunque la rispostatifosi e quanto Imola rappresenti per la storia della SBK e ...LONDRA (INGHILTERRA) - Carlos Alcaraz è il campione della 136esima edizioneChampionships. Il tennista spagnolo ha vinto il singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam andata in scena sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il 20enne ...

Kamada, De Gea e non solo: quante occasioni nella top 10 dei ... Calciomercato.com

Nei giorni bui della tremenda eliminazione precoce dell'Italia Under 21 di Paolo Nicolato tutti i fantasmi che hanno accompagnato il movimento del calcio italiano hanno riportato alla mente i due Mond ...Decathlon sorprende ancora una volta, presentando una bicicletta da corsa innovativa al prezzo di soli 1.150€. Progettata per l’allenamento quotidiano, questa bicicletta unisce prestazioni ecce ...