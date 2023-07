I pensionati all’attacco dell’Inps | la Uil fa causa per la mancata rivalutazione ai prezzi

Leggi su panorama

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ifannoall’Inps. Fortemente penalizzati dal meccanismo di (non)introdotto dal governo Meloni, un sistema che per la prima volta nella storia non adegua affatto gli assegni previdenziali all’aumento dell’inflazione, penalizzando soprattutto i redditi più alti, ivanno al contrattacco. Ne dà notizia il quotidiano Domani, dove si legge che la Uilha depositato diffide per conto di un gruppo di iscritti, avviando una serie di cause civili contro l’Istituto nazionale della previdenza sociale. L’obiettivo, spiega il Domani, è investire della questione la Corte costituzionale, e «ottenere una pronuncia sulla illegittimità dell’articolo 1, comma 309, della legge numero 197 del 29 dicembre 2022», cioè la Legge di bilancio 2023 che ha introdotto un vero e ...