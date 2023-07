I partiti di estrema destra polacchi fomentano il sentimento anti-ucraino

Ma come cittadini in questo momento dicrisi, perché non crediamo tutti uniti, che non ...lucrano le banche in tutto questo e come cittadini chiediamo di sapere quanto va in tangenti ai,...All'destra troviamo VOX , partito guidato da Santiago Abascal e probabile alleato del PP ... che raggruppa 16di sinistra , tra i quali anche Podemos . Tutti i sondaggi elettorali danno ...Il dibattito televisivo tra i candidati dei due principali" il socialista Pedro Sánchez , ...politica e rimobilitare l'elettorato progressista con lo spauracchio dell'ingresso dell'...

La destra austriaca cresce nei sondaggi – EURACTIV Italia EURACTIV Italia