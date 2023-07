'Iteam hanno lavorato duramente per realizzare rapidamente un pacchetto forte , che ... il primo è quello che prevede il contatto fra persone , per esempio con Erasmus+ per gli......sarà molta confusione iragazzi sono abbastanza maturi per affrontare questa sfida E noi adulti lo saremo Crediamo o vogliamo credere nella capacità di autoregolamentazione degli. ...E' forse una delle occasioni giuste per riflettere sul ruolo di scuola ed educatori bella crescita di una cultura antimafia tra igiovani. Partiamo da una premessa doverosa: l' ...

“I nostri studenti non capiscono quello che leggono”, “colpa dei libri di testo”, “prove INVALSI svolte senza interesse perché non hanno valutazione” Orizzonte Scuola

Anche gli animali domestici soffrono per le alte temperature. Come aiutarli e cosa fare in caso di colpo di calore Professor Matteo Cerquetella, docente di Clinica medica e presidente del corso ...Una partnership strategica e globale fra Unione europea e Tunisia. Dopo il vertice interlocutorio del mese scorso è arrivata la firma del Memorandum d’intesa. Nel palazzo presidenziale tunisino di Car ...