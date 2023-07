I FACCI VOSTRI | LA RAI CANCELLA IL PROGRAMMA DI FILIPPO FACCI E SU CARTABIANCA…

(Di lunedì 17 luglio 2023) Sarebbe dovuto debuttare a settembre il nuovo“I” alle 12:55 subito prima del Tg2 e subito dopo “I Fatti”. Ma una nota Rai uscita oggi ha chiarito che ilnon andrà in onda. La Rai non manderà in onda la striscia quotidiana di cinque minuti “i”, inizialmente annunciata per settembre. Lo ha deciso l’Amministratore delegati Roberto Sergio, informata la Presidente Marinella Soldi, d’intesa con il Direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini e, per i profili di sua competenza, il Direttore Generale Giampaolo Rossi. Lo spazio del palinsesto verrà naturalmente coperto dal prolungamento deldel mattino di Rai2 “i fatti”. Questo è quanto si ...

Caso figlio La Russa, la Rai cancella il programma di Filippo Facci: non andrà in onda Sky Tg24

