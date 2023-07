I deputati più assenti di questa legislatura? Tutti e tre del centrodestra Tra le opposizioni Avs è il gruppo più diligente

Leggi su open.online

(Di lunedì 17 luglio 2023) Non è certo un lavoro comegli altri, quello da parlamentare. È un posto “pubblico”, ma non richiede un concorso di ingresso. Sono i voti degli elettori a decidere chi dovrà rappresentarli a Montecitorio. Tra i compiti richiesti agli eletti, c’è quello di partecipare alle votazioni in Aula. Ma non è un lavoro come gli altri anche perché, se non ci si presenta nell’emiciclo per svolgere una parte delle proprie mansioni, non si viene licenziati. Certo, per ogni seduta alla quale isi assentano, c’è una decurtazione sulla diaria parlamentare, mentre per risultare presenti basta partecipare al 30% delle votazioni giornaliere. Poi, se si è presidente di commissione, componente dell’ufficio di presidenza e membro del governo, è anche più facile farsi giustificare l’assenza con la generica dicitura “missioni”. In queste occasioni, la diaria ...