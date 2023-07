Hyundai - Nuova Santa Fe | spigolosa e massiccia

(Di lunedì 17 luglio 2023) Laha diffuso le prime immagini dellaFe: il cambio generazionale (siamo alla quinta serie) è una vera e propria rivoluzione, con il passaggio a forme squadrate e massicce in linea con i recenti modelli della Casa coreana. Per il momento si tratta di una anteprima esclusivamente fotografica: il debutto è infatti previsto per il mese di agosto, quando conosceremo anche i dettagli tecnici. Volta pagina. La quinta generazione dellaFe sostituisce il modello introdotto nel 2018 e, pur cambiando completamente fisionomia, conserva la stessa capacità del vano bagagli e l'accesso facilitato dal portellone a tutta larghezza. Il passo è stato allungato per migliorare lo spazio sulle tre file di sedili, mentre non è dato sapere quale sia il nuovo valore della lunghezza totale. Il cofano molto alto, ...

Anche a bordo, laKONA si presenta più spaziosa, sicura e tecnologica . Ora non resta che ... l'appuntamento è per sabato 22 luglio a Corbetta e in tutte le filiali Autotorino. Foto 1 di ...Anche a bordo, laKONA si presenta più spaziosa, sicura e tecnologica . Ora non resta che ... l'appuntamento è per sabato 22 luglio a Curno e in tutte le filiali Autotorino. Foto 1 di 2Anche a bordo, laKONA si presenta più spaziosa, sicura e tecnologica . Ora non resta che ... l'appuntamento è per sabato 22 luglio a Tavernerio e in tutte le filiali Autotorino. Foto 1 ...

Hyundai Santa Fe quinta serie: design, interni, uscita - Quattroruote.it Quattroruote

La quinta generazione della Hyundai Santa Fe sta per arrivare e la casa coreana ha svelato l’aspetto del nuovo modello. La suv asiatica si presenta completamente trasformata rispetto alla versione che ...ROMA - Per conoscere tutti i dettagli bisognerà aspettare fino al prossimo mese di agosto ma intanto Hyundai ha svelato le prime immagini del nuovo Suv Santa Fe. Già dal primo sguardo si percepisce ...