How Do You Live? di Miyazaki fa il record al box-office per lo Studio Ghibli in Giappone

(Di lunedì 17 luglio 2023) L'ultimo capolavoro del maestro dell'animazione è la pellicola con il secondo miglior esordio di sempre peral box-se. Nonostante non abbia goduto di nessuna promozione tradizionale, How Do You?, il nuovo film d'animazione di Hayao, ha ottenuto un grande weekend d'esordio al box-se dopo il debutto avvenuto lo scorso 14 luglio. Durante il weekend d'apertura, il film ha incassato 11,3 milioni di dollari, pari a 1,56 miliardi di yen. Ciò significa che How Do You? è il secondo film delloche ha incassato di più inal debutto. Rimandandovi alle prime reazioni di How Do You?, vi ...

Nonostante non abbia goduto di nessuna promozione tradizionale,DoLive , il nuovo film d'animazione di Hayao Miyazaki , ha ottenuto un grande weekend d'esordio al box - office giapponese dopo il debutto avvenuto lo scorso 14 luglio. Durante il weekend d'...L'ultimo film di Hayao Miyazaki è già arrivato nei cinema giapponesi, ma quando arriverà da noiDoLive e quale titolo ...L'ultimo film di Hayao Miyazaki è approdato finalmente nelle sale giapponesi. E la cortina di mistero su di esso comincia a dipanarsi. Venerdì 14 luglio il film una volta noto comeDoLive e ora diventato The Boy and the Heron (letteralmente Il ragazzo e l'airone, anche se un titolo ufficiale italiano ancora non c'è, così come manca una data d'uscita nel nostro Paese) è ...

Finalmente sappiamo qualcosa di How do you live, il nuovo film ... Rivista Studio

SEC Media Days is an annual event held by the Southeastern Conference. During SEC Media Days, representatives from the SEC schools gather for a few days of ...Berkeley Lab and Genentech are collaborating to make the next generation of lipid nanoparticles (LNPs) for drug delivery. Combining structural biology with cutting edge pharmaceutical science, the ...