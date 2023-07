Hien-Atalanta | ritorna il pressing nerazzurro sul difensore Ecco l’offerta

Intanto l'dà l'assalto al difensore svedese del Verona,. 10.10 - Federico Bernardeschi può tornare in Serie A dopo solo un anno in MLS a Toronto. Lo vuole il Bologna. QUI I DETTAGLI 9.DIFESA - Prima di affondare il colpo, il difensore del Verona in cima alla lista dei desideri dell', la dirigenza nerazzurra deve vendere almeno uno tra Okoli, Demiral e Palomino . La ...... l'prepara un altro colpo in entrata per la retroguardia. L'avvicinamento di Becao al Fenerbahce ha spinto infatti i nerazzurri a premere sull'acceleratore per Isak, il 24 enne ...

Mercato in difesa: addio Becao, l'Atalanta torna su Hien Calcio Atalanta

Il Torino continua a monitorare la situazione inerente Doig, mentre l'Atalanta sembra aver avuto la meglio nella corsa al cartellino di Hien ...Atalanta in vantaggio su Isak Hien dopo aver perso Becao ma l'affare è lontano dalla conclusione. Il motivo Come spiega Tuttohellasverona.it è la richiesta economica da parte ...