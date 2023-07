Ha vinto il politically correct | la sentenza di Cruciani sul caso Facci

(Di lunedì 17 luglio 2023) Il conduttore della Zanzara in tackle sulla campagna denigratoria nei confronti del giornalista di Libero: "Uno schifo assoluto"

... dopo il successo della seconda stagione di A casa tutti bene, che ha appenail premio per la ... 'Sì, ma l'Academy oggi vuole esserecorrect e dare spazio solo a storie dagli angoli ...... perché un concorso di bellezza femminile deve esserenel 2023 da una transgender Si potrà ... con ironia simile Già vediamo le reazioni del mondocorrect: siete dei fobici. Basta. ......troppo oneroso e quindi quando è arrivata questa proposta Ai tempi eravamo in tre e abbiamo... Ora c'è Ducati,correct a parte, cosa pensi dei risultati che sta ottenendo " Ducati è ...

SBK, Manzi: “Ducati ha tentato di squalificarmi, gli rodeva che ho vinto” GPOne.com

I caroselli della sinistra, le bottiglie stappate dai talebani del politically correct ... "Non c'è niente da fare: ha vinto il politicamente corretto, ha vinto la censura, ha vinto chi voleva che un ...SBK: “Da quanto mi hanno detto sabato sera tutti i team Ducati sono andati in direzione gara a fare reclamo. Sono un politically scorrect. Il gesto era dedicato a quelli che sono contro di me. Devono ...