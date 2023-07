Ha vinto Alcaraz ma il Re non è morto Elogio di Novak Djokovic | ecco perché non è finito

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 17 luglio 2023) Quando vinceva sempre gli ricordavano che non aveva la classe di Roger Federer e che non era il più grande di tutti i tempi e ora che ha perso, dopo che Carloil bambino terribile lo ha detronizzato da Wimbledon, molti pensano che a 35 anni siail tempo di Nole. Ma pensano male. Cinque bellissimi set hanno regalato all’enfant prodige di Spagna, seguito in tribuna dal monarca, il primo successo sull’erba più famosa del mondo. Per, invece, svanisce il sogno del ventiquattresimo Slam, del grande Slam( cioè la vittoria nello stesso anno di tutti i 4 major) e dell’ottavo trionfo in terra di Albione.rafforza il primato di numero uno del ranking mondiale in una classifica che vede il nostro Sinner sempre ottavo....