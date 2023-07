Guterres Onu | In milioni pagheranno per stop Russia all' accordo grano

Così il segretario generale dell', Antonio, a margine della riunione del Consiglio di Sicurezza sull'Ucraina.La criticità della situazione è sintetizzata dalle parole di Antonio, segretario generale dell', secondo il quale "milioni di persone pagheranno il prezzo per l'uscita della Russia dall'...... ha detto. "Con la decisione di mettere fine all'iniziativa per il Mar Nero la Federazione ...nel Mar Nero era stata raggiunta un anno fa grazie al coinvolgimento attivo come mediatori die ...

Mosca blocca l'accordo sul grano: si teme adesso la corsa dei prezzi di pane e pasta. Ma si temono anche carestie e rivolte nei Paesi in via di sviluppo ...Nazioni Unite (New York), 17 lug. (askanews) - Milioni di persone affamate pagheranno il prezzo della decisione russa di mettere fine all'accordo sull'export di grano, cibo e fertilizzanti nel Mar Ner ...