Guida alle squadre della Coppa del Mondo 2023 Sudafrica

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 17 luglio 2023) Le Banyana Banyana si sono lasciate intimorire al loro debutto quattro anni fa, ma le campionesse d’Africa credono di poter fare meglio questa volta. Panoramica Ilha raggiunto la sua secondadelfemminile vincendo per la prima volta nella sua storia lad’Africa femminile 2022 (Wafcon), dopo essersi classificata per cinque volte seconda. Il modo in cui hanno finalmente conquistato l’Africa potrebbe essere utile alla squadra. Le Banyana Banyana, così abituate a correre intorno ad alcune nazioni africane e a monopolizzare il possesso, hanno imparato a giocare senza palla durante la finale dell’anno scorso. L’natrice Desiree Ellis e il suo staff tecnico sono consapevoli che tenere il pallone non sarà un compito facile contro le avversarie...