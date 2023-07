Guida alle squadre della Coppa del Mondo 2023 Danimarca

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 17 luglio 2023) Latorna nel torneo per la prima volta dal 2007 e spera che Pernille Harder sia all’altezzasua fama. Panoramica Per la prima volta dal 2007, latorna a partecipare al torneo più importante del. Dopo aver partecipato alladelper quattro volte, di cui tre negli anni ’90, sono stati 16 anni di batticuore per i danesi. “Siamo stati sempre vicini alla qualificazione, ma non ce l’abbiamo fatta”, ha dichiarato Katrine Veje a fifa.com. “Arrivare alladelera una delle ultime cose che volevo cancellare”. L’allargamento da 24 a 32è stato sicuramente a favore, che è stata inserita come prima testa di serie nelle ...