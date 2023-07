Guasto alla Circumvesuviana | malore per uno dei passeggeri

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Costretti a scendere dai treni e a percorrere sui binari, sotto il sole rovente, il tragitto che li separava dstazione più vicina.fine poi una persona ha accusato uned è stata costretta a ricorrere alle cure mediche prestate dal personale di un’ambulanza del 118. È l’ennesima disavventura per alcuni sfortunati utenti della, la ferrovia che collega Napoli con decine di comuni dell’hinterland tra cui località ad alto impatto turistico come Pompei e Sorrento. A causare i disagi un problema tecnico: la caduta di un tratto di linea elettrica aerea a Pompei Il video del trasferimento dal treno ai binari è stato ripreso anche in un video finito sulla pagina Facebook ”. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”, che ...