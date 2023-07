Guardiani della Galassia Vol 3 | svelata la data di uscita su Disney+

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 17 luglio 2023) Manca poco per l'arrivo diVol. 3 sulla piattaforma di streaming Disney. Dopo il grande successo di critica e pubblicoVol. 3 si appresta ad arrivare sul piccolo schermo. La pagina Twitter diha infatti annunciato che il film arriverà sulla piattaforma il 2 agosto e sarà disponibile per lo streaming. Il film ha concluso la trilogia Marvel scritta e diretta da James Gunn, ormai pronto per la sua esperienza alla DC. Nonostante il regista ha affermato di non essere più coinvolto con il futuro dei, di recente ha stuzzicato i fan con la possibilità di uno spinoff su Star-Lord. "Cerchiamo sempre di dare a qualcuno un …