Gruppo 24 ore | Elisabetta Floccari è la nuova Chief Financial Officier

(Di lunedì 17 luglio 2023)è laofficer del24 Ore., si legge in una nota, nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza nel settore amministrazione, finanza e controllo e nel ruolo di Cfo in aziende del settore metalmeccanico, dei sistemi di au

Elisabetta Floccari assume oggi il ruolo di Chief Financial Officer del24, dopo aver maturato, nel corso della sua carriera, una significativa esperienza nel settore amministrazione, finanza e controllo e nel ruolo di CFO in aziende leader del settore ...Elisabetta Floccari assume il ruolo di chief financial officer del24, dopo aver maturato, nel corso della sua carriera, una significativa esperienza nel settore amministrazione, finanza e controllo e nel ruolo di CFO in aziende leader del settore ......Pd hanno chiesto "al Governo e al ministro Salvini un'informativa urgente per l'emergenza trasporti che stiamo vivendo in queste". Il parlamentare Andrea Casu, che ha parlato a nome delin ...

Gruppo 24 Ore, Floccari nominata Cfo Dealflower

La dottoressa Elisabetta Floccari assume da oggi il ruolo di Chief Financial Officer del Gruppo 24 ORE. Floccari nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza nel settore ammin ...Se nelle scorse ore era stato l'asfalto bagnato a provocare una maxi caduta, stavolta il responsabile è uno spettatore. Come si vede dalle immagini, un tifoso con il braccio teso - per fare una foto o ...