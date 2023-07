Il borgo dell'Alta Val di Vara ha accolto tantissimi visitatori per la bella festa giunta alla nona edizioneArrivare a 51 anni per conseguire il tanto agognato diploma,in gola di una vita passata tra lavoro e figli dopo che a 16 anni aveva commesso l'errore di non crederci e lasciarestudi è già l'impresa eccezionale di una vita. Se poi il giorno del ...... uomini e donne - perché sono uno che quando sente l'inno di Mameli e vede un qualsiasi atleta azzurro su un podio e con una medaglia al collo si commuove eviene il classicoalla gola - ...

'Groppo e gli Spaventapasseri' ancora tra tradizione e enogastronomia LA NAZIONE

Lasciarsi stupire dall'Active program Al Falkensteiner Hotel Kronplatz anche un semplice trekking diventa speciale perché accompagnato da un gruppo di teneri lama oppure preceduto da una sessione di ...Non è stato un esordio facile per il Settebello nei Mondiali 2023 di pallanuoto a Fukuoka. In Giappone, la compagine tricolore ha affrontato la Francia nel primo incontro del Gruppo C e gli azzurri si ...