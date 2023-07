“Grazie arianesi” | la gioia del Comitato festa con Don Daniele

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo i ringraziamenti dell’amministrazione comunale alSant’Antonio, arriva anche il bilancio dello stessoorganizzatore della tre giorni di festeggiamenti. Ecco la lettera di DonPalumbo e IlSant’Antonio: “Sono trascorse poco più di 48 ore dalla serata finale dei Festeggiamenti in onore di Sant’ANTONIO; solo oggi, con qualche ora di sonno in più e maggiore lucidità, intendiamo ringraziare quanti hanno reso possibile la buona riuscita dei festeggiamenti. Il duro lavoro è stato ampiamente ripagato dall’atmosfera diche abbiamo vissuto. Ariano, gli, avevano bisogno di una ventata di spensieratezza e dida condividere tutti insieme.Un immenso ...

Tutto ha funzionato alla perfezionealla impeccabile organizzazione del comitato festa Sant'...di qualche imprenditore arianese per organizzare come accaduto con l'unione commercianti...... tanti sono gli episodi, ancora, di vandalismo e abbandono rifiuti, episodi di inciviltà che certamente non riguardano la stragrande maggioranza dei cittadini. Andiamo avanti.a tutti!...Tutto ha funzionato alla perfezionealla impeccabile organizzazione del comitato festa Sant'...di qualche imprenditore arianese per organizzare come accaduto con l'unione commercianti...