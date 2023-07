Graziano | morto improvvisamente a 6 anni nella notte Domani i funerali nel giorno del suo compleanno

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tarantini Time Quotidianoavrebbe compiuto 7, invece un malore improvviso lo ha strappatodalle braccia di papà Gianvito e mamma Angela.D’Onghia èla scorsaa Racale in provincia di Lecce. Era nel suo lettino, alle 4 del mattino, quando i genitori del piccolo si sono accorti che era in crisi respiratoria. Chiamati i soccorsi, questi hanno tentato per un’ora di rianimarlo, ma non c’è stato purtroppo nulla da fare. Non è chiaro se il piccolo soffrisse di altre patologie, tuttavia della vicenda è stata informata l’autorità giudiziaria. Idel piccolo si terrannopomeriggio alle 16.30 a Crispiano, paese del papà, presso la chiesa di Santa Maria Goretti. La redazione ...