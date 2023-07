Gravina | «Con Mancini decideremo il nuovo assetto di tutto il Club Italia»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 17 luglio 2023) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato a margine dell’incontro con i Campioni d’Europa della Nazionale Under 19 Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato a margine dell’incontro con i Campioni d’Europa della Nazionale Under 19. PAROLE – «A breve avremo due giornate di lavoro che vedranno anche la presenza di mister, e quindi lavoreremo nel trovare l’equilibrio giusto.ildiil, stiamo lavorando da diverso tempo nel cercare le pedine giuste nei posti giusti e nel rafforzare alcune aree critiche. Riteniamo serva un lavoro per accrescere l’asticella sotto il profilo della qualità».