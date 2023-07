Grande squalo bianco in California sfiora i surfisti | il video ripreso dal drone

Leggi su cultweb

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ildi unche nuota accanto a dei, in, su una spiaggia di San Onofre è diventato virale nelle ultime ore. Il filmato preso dall’alto, grazie ad un, suscita una certa impressione, sia per la stazza dell’animale che si muove sott’acqua, sia perché icontinuano a svolgere le loro attività senza dimostrare agitazione. Nelsi vede un grossoche nuota tranquillamente, in mezzo ad un gruppo di, arrivando arne due, in particolare. L’animale non sembra particolarmente interessato agli esseri umani e anche gli uomini, a loro volta, sembrano più interessati alle onde da cavalcare, che al “terrore dei ...